https://ria.ru/20240323/terakt-1935194718.html

Поклонская выступила за смертную казнь для террористов

Поклонская выступила за смертную казнь для террористов - РИА Новости, 23.03.2024

Поклонская выступила за смертную казнь для террористов

Советник Генпрокурора РФ Наталья Поклонская после теракта в концертном зале "Крокус сите холл" в Московской области выступила за смертную казнь для террористов. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T08:59

2024-03-23T08:59

2024-03-23T08:59

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

наталья поклонская

владимир путин

михаил мурашко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Советник Генпрокурора РФ Наталья Поклонская после теракта в концертном зале "Крокус сите холл" в Московской области выступила за смертную казнь для террористов. "Произошедший теракт - чудовищная трагедия. Наказание за такое, действительно, только смертная казнь. Те, кто совершил подобное преступление, не являются людьми, а лишь управляемый механизм в оболочке человека-фанатика, не способного размышлять своей головой; трусливые, мерзкие фанатики-террористы", - сказала Поклонская РИА Новости. По ее словам, теракт в концертном зале "Крокус сите холл" является преступлением без срока давности и права на прощение. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, московская область (подмосковье), наталья поклонская, владимир путин, михаил мурашко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)