https://ria.ru/20240323/terakt-1935194032.html

Трое детей погибли в результате теракта в "Крокус Сити Холле"

Трое детей погибли в результате теракта в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024

Трое детей погибли в результате теракта в "Крокус Сити Холле"

Трое детей погибли в результате теракта в "Крокус Сити Холле", следует из данных о госпитализации пострадавших, размещенных на сайте Минздрава Московской... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T08:56

2024-03-23T08:56

2024-03-23T13:11

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

дмитрий песков

московская область (подмосковье)

александр бортников

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Трое детей погибли в результате теракта в "Крокус Сити Холле", следует из данных о госпитализации пострадавших, размещенных на сайте Минздрава Московской области.В разделе "биологическая смерть" указаны трое детей и двое мужчин.В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. По данным СК, погибли 115 человек. Минздрав Московской области опубликовал список, в котором указан 41 погибший. В больницы попал 121 человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте.По данным спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти российско-украинскую границу. Террористы имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике. Сейчас их этапируют в Москву, идет поиск пособников.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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московская область (подмосковье)

брянская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, дмитрий песков, московская область (подмосковье), александр бортников, брянская область, украина, следственный комитет россии (ск рф)