https://ria.ru/20240323/terakt-1935191581.html

Глава Буддийской сангхи России выразил соболезнования в связи с терактом

Глава Буддийской сангхи России выразил соболезнования в связи с терактом - РИА Новости, 23.03.2024

Глава Буддийской сангхи России выразил соболезнования в связи с терактом

Глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито хамбо лама (Дамба Аюшеев) в своем телеграм-канале выразил соболезнования в связи с терактом в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T08:45

2024-03-23T08:45

2024-03-23T08:45

теракт в "крокус сити холле"

россия

московская область (подмосковье)

владимир путин

дамба аюшеев

михаил мурашко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито хамбо лама (Дамба Аюшеев) в своем телеграм-канале выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье и призвал быть бдительным. "Буддийская традиционная сангха России осуждает теракт в "Крокус сити холле". Действия тех, кто организовал и исполнил это чудовищное по своей сути нападение на мирных беззащитных граждан, бесчеловечны. Выражаю соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Призываю всех в этой ситуации быть бдительными во всём в своей жизни в это неспокойное время и готовыми прийти на помощь людям", - написал Пандито хамба лама. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, московская область (подмосковье), владимир путин, дамба аюшеев, михаил мурашко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), крокус, происшествия