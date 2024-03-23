https://ria.ru/20240323/terakt-1935190710.html

В Москве люди массово сдают кровь для пострадавших при теракте в "Крокусе"

В Москве люди массово сдают кровь для пострадавших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

В Москве люди массово сдают кровь для пострадавших при теракте в "Крокусе"

Люди массово приходят в Центр крови имени Гаврилова, чтобы стать донорами после теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T08:38

2024-03-23T08:38

2024-03-23T16:39

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Люди массово приходят в Центр крови имени Гаврилова, чтобы стать донорами после теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил корреспондент РИА Новости.Столичный донорский центр принимает желающих сдать кровь с 08:30 (мск). Возле здания уже образовалась огромная очередь.Десятки неравнодушных людей "хотят хоть чем-то помочь" пострадавшим при теракте.В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. По данным СК, погибли 133 человек. Минздрав Московской области опубликовал список, в котором указан 41 погибший. В больницы попали более ста человек, погибли трое детей.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очередь в Центр крови имени Гаврилова после теракта в "Крокус Сити Холле" Люди в Москве массово идут сдавать кровь в донорские центры после вчерашнего теракта, передает корреспондент РИА Новости. В Центре крови имени Гаврилова с самого утра огромная очередь. 2024-03-23T08:38 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)