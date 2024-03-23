Южная Корея выразила соболезнования из-за теракта в "Крокус Сити Холле"

СЕУЛ, 23 мар – РИА Новости. Правительство Южной Кореи выразило соболезнования в связи с терактом в подмосковном Красногорске и надежду, что организатор теракта будет "оперативно установлен", говорится в сообщении МИД Республики Корея."Правительство РК выражает глубокие соболезнования семьям погибших в результате чудовищной террористической атаки в московском концертном зале "Крокус Сити Холл". Разделяем скорбь российского народа. Надеемся, что в ходе оперативного расследования будет точно установлено, кто стоит за данным инцидентом", - говорится в заявлении.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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СЕУЛ, 23 мар – РИА Новости. Правительство Южной Кореи выразило соболезнования в связи с терактом в подмосковном Красногорске и надежду, что организатор теракта будет "оперативно установлен", говорится в сообщении МИД Республики Корея.
"Правительство РК выражает глубокие соболезнования семьям погибших в результате чудовищной террористической атаки в московском концертном зале "Крокус Сити Холл". Разделяем скорбь российского народа. Надеемся, что в ходе оперативного расследования будет точно установлено, кто стоит за данным инцидентом", - говорится в заявлении.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 00:35
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
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