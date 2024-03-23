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Список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" опубликуют в 10:00 - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
08:04 23.03.2024 (обновлено: 09:16 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/terakt-1935182930.html
Список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" опубликуют в 10:00
Список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" опубликуют в 10:00 - РИА Новости, 23.03.2024
Список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" опубликуют в 10:00
Список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле", которых удалось идентифицировать, опубликуют в 10:00, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T08:04
2024-03-23T09:16
теракт в "крокус сити холле"
московская область (подмосковье)
крокус сити холл
происшествия
андрей воробьев
дмитрий песков
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле", которых удалось идентифицировать, опубликуют в 10:00, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале."В десять утра в БЦ "Кубик" в помещениях фонда защитников отечества начнет работу наш Центр Помощи. Это в пяти минутах от "Крокуса". Там родственники смогут получить всю необходимую информацию о пострадавших и погибших", — говорится в публикации.Телефон горячей линии для обращений: 122-0. В это же время будет опубликован список погибших, которых удалось идентифицировать, добавил губернатор.В пятницу вечером в "Крокус сити холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 60 человек, более ста пострадали.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты, он получает информацию о происходящем и принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Позднее в пресс-службе президента сообщили, что руководители ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили главе государства о расследовании теракта, глава МЧС — о мерах для спасения людей, министр здравоохранения и губернатор Московской области — о помощи пострадавшим.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html
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московская область (подмосковье), крокус сити холл, происшествия, андрей воробьев, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Московская область (Подмосковье), Крокус Сити Холл, Происшествия, Андрей Воробьев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" опубликуют в 10:00

Список опознанных погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" опубликуют в 10:00

© РИА НовостиМашина скорой подъезжает к больнице №67 имени Ворохобова в Москве
Машина скорой подъезжает к больнице №67 имени Ворохобова в Москве
© РИА Новости
Машина скорой подъезжает к больнице №67 имени Ворохобова в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле", которых удалось идентифицировать, опубликуют в 10:00, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.
"В десять утра в БЦ "Кубик" в помещениях фонда защитников отечества начнет работу наш Центр Помощи. Это в пяти минутах от "Крокуса". Там родственники смогут получить всю необходимую информацию о пострадавших и погибших", — говорится в публикации.
Теракт в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

Возгорание в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

У концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

Медики грузят в машину скорой помощи раненую женщину

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты.

Сотрудники полиции и скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

Сотрудники силовых структур и медицинской службы выносят раненого из концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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7 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Пострадали 140 человек.

Автомобили скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Пострадали 140 человек.

© РИА Новости / Максим Блинов
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В результате трагедии есть жертвы.

Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В результате трагедии есть жертвы.

© РИА Новости / Максим Блинов
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9 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

СК возбудил дело по статье о теракте.

Машины скорой помощи и бронеавтомобиль Росгвардии у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

СК возбудил дело по статье о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 10

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 10

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 10

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 10

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 10

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Пострадали 140 человек.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 10

В результате трагедии есть жертвы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 10

СК возбудил дело по статье о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10
Телефон горячей линии для обращений: 122-0. В это же время будет опубликован список погибших, которых удалось идентифицировать, добавил губернатор.
В пятницу вечером в "Крокус сити холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 60 человек, более ста пострадали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты, он получает информацию о происходящем и принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб.
Позднее в пресс-службе президента сообщили, что руководители ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили главе государства о расследовании теракта, глава МЧС — о мерах для спасения людей, министр здравоохранения и губернатор Московской области — о помощи пострадавшим.
Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 00:35
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Московская область (Подмосковье)Крокус Сити ХоллПроисшествияАндрей ВоробьевДмитрий ПесковВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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