https://ria.ru/20240323/terakt-1935182930.html

Список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" опубликуют в 10:00

Список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" опубликуют в 10:00 - РИА Новости, 23.03.2024

Список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" опубликуют в 10:00

Список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле", которых удалось идентифицировать, опубликуют в 10:00, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T08:04

2024-03-23T08:04

2024-03-23T09:16

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

происшествия

андрей воробьев

дмитрий песков

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле", которых удалось идентифицировать, опубликуют в 10:00, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале."В десять утра в БЦ "Кубик" в помещениях фонда защитников отечества начнет работу наш Центр Помощи. Это в пяти минутах от "Крокуса". Там родственники смогут получить всю необходимую информацию о пострадавших и погибших", — говорится в публикации.Телефон горячей линии для обращений: 122-0. В это же время будет опубликован список погибших, которых удалось идентифицировать, добавил губернатор.В пятницу вечером в "Крокус сити холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 60 человек, более ста пострадали.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты, он получает информацию о происходящем и принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Позднее в пресс-службе президента сообщили, что руководители ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили главе государства о расследовании теракта, глава МЧС — о мерах для спасения людей, министр здравоохранения и губернатор Московской области — о помощи пострадавшим.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), крокус сити холл, происшествия, андрей воробьев, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)