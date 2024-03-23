https://ria.ru/20240323/terakt-1935182193.html

Сенатор рассказал о причастности западных спецслужб к теракту в "Крокусе"

Сенатор рассказал о причастности западных спецслужб к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Сенатор рассказал о причастности западных спецслужб к теракту в "Крокусе"

Сенатор РФ Андрей Клишас заявил, что теракт в подмосковном "Крокус сити холле" - часть той войны, которую западные спецслужбы ведут с Россией уже много лет. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T07:59

2024-03-23T07:59

2024-03-23T07:59

теракт в "крокус сити холле"

россия

московская область (подмосковье)

андрей клишас

крокус

в мире

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Сенатор РФ Андрей Клишас заявил, что теракт в подмосковном "Крокус сити холле" - часть той войны, которую западные спецслужбы ведут с Россией уже много лет. "Террористическая атака в "Крокусе" будет расследована, и исполнителей мы узнаем, но уже сегодня у меня нет никаких сомнений в том, что эта атака - часть той войны, которую западные спецслужбы ведут с Россией уже много лет. Мы всё помним. Поддержка террористов на Кавказе в 90-е, госпереворот на Украине в 2014-м, срыв Минских соглашений, уничтожение мирных граждан в Новороссии, русофобия, поддержка неонацизма, "Крокус". Всё это этапы одной войны с Россией и заказчики тут одни", - написал Клишас в Telegram-канале. Ранее США официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила РИА Новости, что США в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве, предположительно в местах массового скопления людей, и поделились ими с российской стороной. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что если у США есть достоверные данные по теракту в "Крокус сити холле", их необходимо незамедлительно передать российской стороне. Она также указала, что вызывает вопросы реакция Вашингтона, где заявили, что Украина и украинцы непричастны к теракту в "Крокусе"; Захарова задалась вопросом, "на каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности". ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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https://ria.ru/20240323/terakt-1935157763.html

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россия, московская область (подмосковье), андрей клишас, крокус, в мире