https://ria.ru/20240323/terakt-1935182005.html

На Чукотке почтили память погибших в "Крокус Сити Холле"

На Чукотке почтили память погибших в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024

На Чукотке почтили память погибших в "Крокус Сити Холле"

Память погибших при теракте в подмосковном "Крокус сити холле" почтили в столице Чукотки Анадыре, сообщает администрация городского округа. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T07:56

2024-03-23T07:56

2024-03-23T07:56

теракт в "крокус сити холле"

чукотка

россия

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

крокус

леонид николаев

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 23 мар - РИА Новости. Память погибших при теракте в подмосковном "Крокус сити холле" почтили в столице Чукотки Анадыре, сообщает администрация городского округа. "В Анадыре почтили память жертв нападения в подмосковном "Крокус сити холле". Представители правительства и думы округа, городской администрации и совета депутатов, общественности, Владыка Ипатий, студенты колледжа, горожане принесли к импровизированному мемориалу во дворе Храма Анадырской и Чукотской епархии цветы и лампады. У здания городской мэрии приспустили флаги", - говорится в сообщении. Мэр Анадыря Леонид Николаев отметил, что "такого рода попытки запугать и разобщить наш народ тщетны". "Мы скорбим по погибшим и верим, что все, кто готовил этот теракт, участвовал в нем, будут найдены и наказаны самым жесточайшим образом. Светлая память погибшим. Всем, кто борется за жизнь, скорейшего выздоровления", – отметил мэр. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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