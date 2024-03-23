https://ria.ru/20240323/terakt-1935181675.html

Глава Таджикистана осудил теракт в "Крокусе"

Глава Таджикистана осудил теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Глава Таджикистана осудил теракт в "Крокусе"

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в связи с терактом в "Крокус cити холле" направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину, в которой... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T07:51

2024-03-23T07:51

2024-03-23T07:51

теракт в "крокус сити холле"

таджикистан

россия

московская область (подмосковье)

эмомали рахмон

владимир путин

крокус

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ДУШАНБЕ, 23 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в связи с терактом в "Крокус cити холле" направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину, в которой решительно осудил этот бесчеловечный акт насилия, сообщает пресс-служба главы государства. "С чувством глубокой печали воспринял сообщение о жестокой террористической атаке на подмосковный комплекс "Крокус cити холл", повлекшей за собой гибель и ранение большого числа российских граждан, решительно осуждаем этот бесчеловечный акт насилия, которому нет никакого оправдания", - говорится в телеграмме. "В этот скорбный час выражаю Вам, родным и близким погибших и всему народу дружественной России наши искренние соболезнования и слова поддержки. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - пишет Рахмон. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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таджикистан, россия, московская область (подмосковье), эмомали рахмон, владимир путин, крокус, в мире