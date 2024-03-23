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Пожарные продолжают тушить "Крокус Сити Холл"

Пожарные продолжают тушить "Крокус Сити Холл" - РИА Новости, 23.03.2024

Пожарные продолжают тушить "Крокус Сити Холл"

Пожарные продолжают тушение "Крокус сити холла" в подмосковном Красногорске, вероятно, оно подходит к концу, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T06:36

2024-03-23T06:36

2024-03-23T06:39

теракт в "крокус сити холле"

красногорск

крокус сити холл

крокус

московская область (подмосковье)

происшествия

россия

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КРАСНОГОРСК, 23 мар — РИА Новости. Пожарные продолжают тушение "Крокус сити холла" в подмосковном Красногорске, вероятно, оно подходит к концу, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Обойдя здание ТЦ, можно увидеть, как пожарные с вышек тушат крышу горящего здания. Дым от "Крокуса" уже не валит густым столбом, и он скорее серо-белый, нежели черный, как было несколькими часами ранее.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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