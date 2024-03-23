https://ria.ru/20240323/terakt-1935174400.html

Япония осудила теракт в "Крокус Сити Холле"

Япония осудила теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024

Япония осудила теракт в "Крокус Сити Холле"

МИД Японии осудил нападение на гражданских в Подмосковье и выразил соболезнования семьям погибших. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T06:18

2024-03-23T06:18

2024-03-23T06:22

теракт в "крокус сити холле"

япония

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

в мире

россия

крокус

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ТОКИО, 23 мар – РИА Новости. МИД Японии осудил нападение на гражданских в Подмосковье и выразил соболезнования семьям погибших."В связи с инцидентом со стрельбой, произошедшим на коммерческом объекте в Красногорске в Московской области в Российской Федерации 22 марта по местному времени, повлекшим многочисленные жертвы, Япония категорически осуждает подобные нападения на гражданских лиц. Япония выражает искренние соболезнования семьям погибших и сочувствие от всего сердца пострадавшим", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Японии.Посольство России в Японии приспустило флаг в связи с терактом в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости представитель дипмисии.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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