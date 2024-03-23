https://ria.ru/20240323/terakt-1935173154.html

Кувейт осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Кувейт осудил теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024

Кувейт осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Министерство иностранных дел Кувейта решительно осудило теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье и выразило соболезнования семьям жертв,... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T05:55

2024-03-23T05:55

2024-03-23T06:25

теракт в "крокус сити холле"

кувейт

крокус сити холл

в мире

россия

московская область (подмосковье)

крокус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935063272_0:238:3108:1987_1920x0_80_0_0_3a65ba83a2315dd40279a189a2bc5c54.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Кувейта решительно осудило теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье и выразило соболезнования семьям жертв, сообщает агентство KUNA со ссылкой на заявление ведомства."Министерство иностранных дел заявило, что государство Кувейт осуждает террористическую атаку... Оно добавило, что государство Кувейт заявляет о соболезнованиях и сочувствии семьям жертв, правительству, народу Российской Федерации и желает пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении агентства.Также в сообщении отмечается, что государство Кувейт не приемлет насилие в любых его проявлениях и призывает международное сообщество "противостоять террористическим актам, целью которых становится мирное население".ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

кувейт

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кувейт, крокус сити холл, в мире, россия, московская область (подмосковье), крокус