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Хуситы осудили теракт в "Крокус Сити Холле"

Хуситы осудили теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024

Хуситы осудили теракт в "Крокус Сити Холле"

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) осудило теракт в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске и выразило соболезнования семьям... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T05:11

2024-03-23T05:11

2024-03-23T05:11

теракт в "крокус сити холле"

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крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) осудило теракт в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске и выразило соболезнования семьям жертв, сообщил член политбюро движения Али аль-Кухум в социальной сети X. "Мы осуждаем террористический акт, целью которого стал... центр... Мы выражаем искренние соболезнования и сочувствие российскому руководству, государству и народу России, а также семьям жертв этой преступной террористической атаки", - написал член политбюро хуситов. Аль-Кухум подчеркнул, что теракт "вписывается в рамки американо-западного заговора и его преступных приемов", используемых "против России". ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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