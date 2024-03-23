https://ria.ru/20240323/terakt-1935168190.html

Врач рассказал о числе раненых в тяжелом и легком состоянии после теракта

Врач рассказал о числе раненых в тяжелом и легком состоянии после теракта - РИА Новости, 23.03.2024

Врач рассказал о числе раненых в тяжелом и легком состоянии после теракта

Состояние пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" распределяется примерно поровну, есть как с тяжёлым состоянием, так и с более лёгким, сообщил... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T04:59

2024-03-23T04:59

2024-03-23T04:59

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

сергей петриков

крокус

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Состояние пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" распределяется примерно поровну, есть как с тяжёлым состоянием, так и с более лёгким, сообщил журналистам директор Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Сергей Петриков. "У поступивших пациентов разное состояние. Есть пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии, есть пациенты, которые находятся в более легком состоянии, где-то это 50 на 50", - сказал Петриков. Он отметил, что есть пациенты, которые прошли через операционную, у которых очень тяжёлые ожоги, а есть более лёгкие пациенты. "Они распределены кто-то в реанимации, кто-то в диагностическом отделении", - уточнил Петриков. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

россия

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происшествия, россия, сергей петриков, крокус, московская область (подмосковье)