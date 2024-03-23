https://ria.ru/20240323/terakt-1935166453.html

Пострадавшая во время теракта в "Крокусе" рассказала, как спаслась

Пострадавшая во время теракта в "Крокусе" рассказала, как спаслась - РИА Новости, 23.03.2024

Пострадавшая во время теракта в "Крокусе" рассказала, как спаслась

Пострадавшая во время теракта в "Крокус сити холле" девушка рассказала, что она притворилась мертвой, чтобы спастись, свидетельствуют материалы аппарата... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T04:37

2024-03-23T04:37

2024-03-23T04:37

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

татьяна голикова

крокус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935114632_0:286:3134:2048_1920x0_80_0_0_150777cf5b22ae1e02ca64ae88907ca1.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пострадавшая во время теракта в "Крокус сити холле" девушка рассказала, что она притворилась мертвой, чтобы спастись, свидетельствуют материалы аппарата вице-премьера Татьяны Голиковой. "Когда они (террористы) стояли у выхода, они нас видели. Кто-то из них обратно побежал и начал стрелять по людям. Я упала на пол и сделала вид, что (умерла) - меня задело. А девушку рядом со мной убили, наверное, не знаю", - рассказала пострадавшая девушка, находящаяся в больнице в Химках. Далее, по словам девушки, пожар в здании усилился, нападавшие закрыли дверь в помещение, но не на замок. Через какое-то время ей удалось выбраться, дым был повсюду. Когда она поняла, что никого вокруг нет, вышла на улицу. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал пострадавшей выздоровления. "Все будет хорошо с вами, Бог есть", - подбодрила девушку вице-премьер РФ Татьяна Голикова. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T04:37 true PT0M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, московская область (подмосковье), татьяна голикова, крокус