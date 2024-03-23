https://ria.ru/20240323/terakt-1935166345.html

Туркмения осудила теракт в "Крокус Сити Холле"

Туркмения осудила теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024

Туркмения осудила теракт в "Крокус Сити Холле"

МИД Туркмении решительно осудил теракт в подмосковном "Крокус сити холле" и выразил соболезнования родным погибших. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T04:34

2024-03-23T04:34

2024-03-23T04:43

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. МИД Туркмении решительно осудил теракт в подмосковном "Крокус сити холле" и выразил соболезнования родным погибших."Туркменистан выступает с решительным осуждением террористического акта, произошедшего 22 марта 2024 года в концертном зале "Крокус сити холл" в городе Красногорске Московской области. Выражаем соболезнования и поддержку родным и близким погибших людей. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в заявлении на официальном сайте МИД Туркмении.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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