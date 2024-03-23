Путин выразил благодарность врачам, сообщила Голикова
Голикова: Путин пожелал здоровья пострадавшим из-за теракта в "Крокусе"
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники скорой помощи вывозят раненых из концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Сотрудники скорой помощи вывозят раненых из концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал всем пострадавшим в результате теракта в "Крокус сити холле" выздоровления и выразил благодарность врачам, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
"Доложили президенту о состоянии здоровья пациентов, (пострадавших во время теракта в "Крокусе" - ред.). Президент пожелал всем выздоровления выздоровления и (выразил - ред.) благодарность врачам", - сказала Голикова журналистам во время посещения пострадавших при теракте, находящихся в НИИ скорой помощи им. Н.В. им. Склифосовского
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.