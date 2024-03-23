https://ria.ru/20240323/terakt-1935162563.html

Путин выразил благодарность врачам, сообщила Голикова

Путин выразил благодарность врачам, сообщила Голикова - РИА Новости, 23.03.2024

Путин выразил благодарность врачам, сообщила Голикова

Президент России Владимир Путин пожелал всем пострадавшим в результате теракта в "Крокус сити холле" выздоровления и выразил благодарность врачам, сообщила... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T03:45

2024-03-23T03:45

2024-03-23T04:02

теракт в "крокус сити холле"

крокус

россия

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владимир путин

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московская область (подмосковье)

татьяна голикова

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал всем пострадавшим в результате теракта в "Крокус сити холле" выздоровления и выразил благодарность врачам, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова"Доложили президенту о состоянии здоровья пациентов, (пострадавших во время теракта в "Крокусе" - ред.). Президент пожелал всем выздоровления выздоровления и (выразил - ред.) благодарность врачам", - сказала Голикова журналистам во время посещения пострадавших при теракте, находящихся в НИИ скорой помощи им. Н.В. им. СклифосовскогоФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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крокус, россия, происшествия, владимир путин, москва, московская область (подмосковье), татьяна голикова