https://ria.ru/20240323/terakt-1935160380.html

В СК заявили о более 60 погибших в теракте в "Крокусе"

В СК заявили о более 60 погибших в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

В СК заявили о более 60 погибших в теракте в "Крокусе"

Предварительно установлено, что погибли в результате теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье более 60 человек, число жертв может увеличиться, сообщается в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T03:23

2024-03-23T03:23

2024-03-23T06:14

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Предварительно установлено, что погибли в результате теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье более 60 человек, число жертв может увеличиться, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться", - говорится в сообщении.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. ФСБ сообщала, что предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), крокус