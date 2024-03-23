https://ria.ru/20240323/terakt-1935158762.html

Путину доложили о ходе расследования теракта в "Крокусе"

Путину доложили о ходе расследования теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Путину доложили о ходе расследования теракта в "Крокусе"

Главы ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии доложили Владимиру Путину о ходе расследования теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили сообщили в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T03:13

2024-03-23T03:13

2024-03-23T06:13

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

владимир путин

дмитрий песков

александр бортников

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Главы ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии доложили Владимиру Путину о ходе расследования теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили сообщили в пресс-службе президента России."Директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов доложили Путину о ходе расследования теракта в комплексе "Крокус сити холл", — сообщили в пресс-службе.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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происшествия, крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, дмитрий песков, александр бортников, россия