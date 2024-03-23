https://ria.ru/20240323/terakt-1935157763.html

В Приднестровье назвали возможную причину теракта в "Крокусе"

В Приднестровье назвали возможную причину теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

В Приднестровье назвали возможную причину теракта в "Крокусе"

Теракт в подмосковном "Крокус сити холле" наверняка готовился давно и, возможно, стал реакцией на сплочение граждан России после выборов президента, выразил... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T03:08

2024-03-23T03:08

2024-03-23T03:16

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус

в мире

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935099309_0:228:3046:1941_1920x0_80_0_0_313b4022540a7a9ed8980ab0fc7632c1.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Теракт в подмосковном "Крокус сити холле" наверняка готовился давно и, возможно, стал реакцией на сплочение граждан России после выборов президента, выразил своё мнение в беседе с РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. "Кто бы ни ворвался в здание и ни убивал там людей, они знали, что делали. Ясно, что сама акция готовилась давно, она была отработана. Выборы президента России прошли, и объединение россиян стало фактом, и "наезды" западников вызывали только ненависть у россиян. Видимо, злоба затмила разум, и сценаристы не захотели отказываться от, по их мнению, эффектного хода", - сказал Сафонов. Депутат ПМР также считает, что целью террористов в "Крокусе" была внутренняя дестабилизация обстановки в центре России. По его словам, сегодня РФ шантажируют войной с коллективным Западом и пытаются запугать терактами. "Жестокий враг понимает только силу и ответную жестокость. Победа и успех здесь – единственный критерий. Так что выразим соболезнования родным тех, кто погиб, а бойцам – удачной охоты!", - отметил Сафонов. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, минздрав сообщил о 147 пострадавших. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T03:08 true PT0M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, крокус, в мире, московская область (подмосковье)