В Приднестровье назвали возможную причину теракта в "Крокусе"

ТИРАСПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Теракт в подмосковном "Крокус сити холле" наверняка готовился давно и, возможно, стал реакцией на сплочение граждан России после выборов президента, выразил своё мнение в беседе с РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. "Кто бы ни ворвался в здание и ни убивал там людей, они знали, что делали. Ясно, что сама акция готовилась давно, она была отработана. Выборы президента России прошли, и объединение россиян стало фактом, и "наезды" западников вызывали только ненависть у россиян. Видимо, злоба затмила разум, и сценаристы не захотели отказываться от, по их мнению, эффектного хода", - сказал Сафонов. Депутат ПМР также считает, что целью террористов в "Крокусе" была внутренняя дестабилизация обстановки в центре России. По его словам, сегодня РФ шантажируют войной с коллективным Западом и пытаются запугать терактами. "Жестокий враг понимает только силу и ответную жестокость. Победа и успех здесь – единственный критерий. Так что выразим соболезнования родным тех, кто погиб, а бойцам – удачной охоты!", - отметил Сафонов. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, минздрав сообщил о 147 пострадавших. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев
Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев
Сотрудник Росгвардии в оцеплении у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. 22 марта 2024
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Теракт в подмосковном "Крокус сити холле" наверняка готовился давно и, возможно, стал реакцией на сплочение граждан России после выборов президента, выразил своё мнение в беседе с РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.
"Кто бы ни ворвался в здание и ни убивал там людей, они знали, что делали. Ясно, что сама акция готовилась давно, она была отработана. Выборы президента России прошли, и объединение россиян стало фактом, и "наезды" западников вызывали только ненависть у россиян. Видимо, злоба затмила разум, и сценаристы не захотели отказываться от, по их мнению, эффектного хода", - сказал Сафонов.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
00:35
Депутат ПМР также считает, что целью террористов в "Крокусе" была внутренняя дестабилизация обстановки в центре России. По его словам, сегодня РФ шантажируют войной с коллективным Западом и пытаются запугать терактами.
"Жестокий враг понимает только силу и ответную жестокость. Победа и успех здесь – единственный критерий. Так что выразим соболезнования родным тех, кто погиб, а бойцам – удачной охоты!", - отметил Сафонов.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, минздрав сообщил о 147 пострадавших. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.