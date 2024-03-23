Для помощи пострадавшим в теракте привлекли ведущих врачей, заявил Мурашко

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. К оказанию помощи пострадавшим в "Крокусе сити холле" привлечены ведущие медики страны, все необходимое для лечения пострадавших есть, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Продолжается оказание медицинской помощи, в том числе привлечены ведущие специалисты страны - хирурги, анестезиологи, травматологи, ортопеды, сосудистые хирурги", - сказал Мурашко журналистам. Он уточнил, что при оказании медицинской помощи на месте работало более 50 бригад скорой помощи, вертолеты, была подключена медицина катастроф для координации сил и средств. Все препараты, донорская кровь и все, что необходимо, есть в достаточном количестве, добавил министр. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Сотрудники скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. К оказанию помощи пострадавшим в "Крокусе сити холле" привлечены ведущие медики страны, все необходимое для лечения пострадавших есть, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Продолжается оказание медицинской помощи, в том числе привлечены ведущие специалисты страны - хирурги, анестезиологи, травматологи, ортопеды, сосудистые хирурги", - сказал Мурашко журналистам.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
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Он уточнил, что при оказании медицинской помощи на месте работало более 50 бригад скорой помощи, вертолеты, была подключена медицина катастроф для координации сил и средств.
Все препараты, донорская кровь и все, что необходимо, есть в достаточном количестве, добавил министр.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
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