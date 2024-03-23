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В Белоруссии несут цветы к диппредставительствам России - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
02:42 23.03.2024 (обновлено: 02:44 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/terakt-1935153609.html
В Белоруссии несут цветы к диппредставительствам России
В Белоруссии несут цветы к диппредставительствам России - РИА Новости, 23.03.2024
В Белоруссии несут цветы к диппредставительствам России
Жители разных городов Белоруссии несут цветы и свечи к диппредставительствам России в связи с терактом в "Крокус сити холле" в знак скорби по жертвам трагедии и РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T02:42
2024-03-23T02:44
теракт в "крокус сити холле"
россия
белоруссия
крокус
в мире
московская область (подмосковье)
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МИНСК, 23 мар - РИА Новости. Жители разных городов Белоруссии несут цветы и свечи к диппредставительствам России в связи с терактом в "Крокус сити холле" в знак скорби по жертвам трагедии и солидарности с российским народом. "Минчане продолжают нести цветы и лампады к стихийному мемориалу у здания российской дипмиссии", - говорится в Telegram-канале посольства России в Минске. Первые цветы и лампадки появились в стен дипмиссии уже в первые часы после появления информации в СМИ о трагедии. В прошедшей здесь акции памяти приняли участие представители парламента, ряда госорганов, общественных организаций и объединений Белоруссии. "В знак поддержки России и в память о жертвах чудовищного террористического акта в московском концертном зале "Крокус сити холл" гродненцы несут цветы и лампады к стихийному мемориалу у стен Генерального консульства России", - говорится в Telegram-канале консульства в Гродно. Как сказано в публикации, "несмотря на поздний час, десятки людей пришли к Генеральному консульству России в Гродно, чтобы высказать слова соболезнования и поддержки". Среди них – представители областного и городского исполнительного комитета, правоохранительных органов, СМИ, члены профсоюзов. "Искренне благодарны всем белорусам, не оставшимся равнодушными и разделяющими эту боль с нашим народом", - подчеркнули в генконсульстве. К зданию Генерального консульства Российской Федерации в Бресте местные жители также начали приносить цветы и лампадки, сообщает Telegram-канал Брестского облисполкома. "Гомель скорбит в связи с трагедией в концертном зале "Крокус сити холла"… Это бессмысленный и беспощадный теракт. Гомельчане в знак поддержки семьям погибших и пострадавшим несут цветы к Русскому дому", - сказано в Telegram-канале председателя Гомельского горисполкома Владимира Привалова. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
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россия
белоруссия
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РИА Новости
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Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев
Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев
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россия, белоруссия, крокус, в мире, московская область (подмосковье)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Белоруссия, Крокус, В мире, Московская область (Подмосковье)
В Белоруссии несут цветы к диппредставительствам России

Жители разных городов Белоруссии несут цветы к диппредставительствам России

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЛюди несут цветы к посольству РФ в Минске. 22 марта 2024
Люди несут цветы к посольству РФ в Минске. 22 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Люди несут цветы к посольству РФ в Минске. 22 марта 2024
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 мар - РИА Новости. Жители разных городов Белоруссии несут цветы и свечи к диппредставительствам России в связи с терактом в "Крокус сити холле" в знак скорби по жертвам трагедии и солидарности с российским народом.
"Минчане продолжают нести цветы и лампады к стихийному мемориалу у здания российской дипмиссии", - говорится в Telegram-канале посольства России в Минске.
Первые цветы и лампадки появились в стен дипмиссии уже в первые часы после появления информации в СМИ о трагедии. В прошедшей здесь акции памяти приняли участие представители парламента, ряда госорганов, общественных организаций и объединений Белоруссии.
"В знак поддержки России и в память о жертвах чудовищного террористического акта в московском концертном зале "Крокус сити холл" гродненцы несут цветы и лампады к стихийному мемориалу у стен Генерального консульства России", - говорится в Telegram-канале консульства в Гродно.
Как сказано в публикации, "несмотря на поздний час, десятки людей пришли к Генеральному консульству России в Гродно, чтобы высказать слова соболезнования и поддержки". Среди них – представители областного и городского исполнительного комитета, правоохранительных органов, СМИ, члены профсоюзов.
Теракт в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

Возгорание в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

У концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

Медики грузят в машину скорой помощи раненую женщину

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба.

Сотрудники полиции и скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около 100 человек.

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу.

Сотрудники силовых структур и медицинской службы выносят раненого из концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около 100 человек.

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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7 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Первые пострадавшие при ЧП в "Крокус Сити Холле" уже поступили в медучреждения.

Автомобили скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Первые пострадавшие при ЧП в "Крокус Сити Холле" уже поступили в медучреждения.

© РИА Новости / Максим Блинов
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Количество пострадавших и жертв уточняется.

Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Количество пострадавших и жертв уточняется.

© РИА Новости / Максим Блинов
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9 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

СК возбудил дело по статье о теракте.

Машины скорой помощи и бронеавтомобиль Росгвардии у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

СК возбудил дело по статье о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 10

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 10

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 10

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 10

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 10

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около 100 человек.

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Первые пострадавшие при ЧП в "Крокус Сити Холле" уже поступили в медучреждения.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 10

Количество пострадавших и жертв уточняется.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 10

СК возбудил дело по статье о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10
"Искренне благодарны всем белорусам, не оставшимся равнодушными и разделяющими эту боль с нашим народом", - подчеркнули в генконсульстве.
К зданию Генерального консульства Российской Федерации в Бресте местные жители также начали приносить цветы и лампадки, сообщает Telegram-канал Брестского облисполкома.
"Гомель скорбит в связи с трагедией в концертном зале "Крокус сити холла"… Это бессмысленный и беспощадный теракт. Гомельчане в знак поддержки семьям погибших и пострадавшим несут цветы к Русскому дому", - сказано в Telegram-канале председателя Гомельского горисполкома Владимира Привалова.
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
00:35
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияБелоруссияКрокусВ миреМосковская область (Подмосковье)
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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