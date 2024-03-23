https://ria.ru/20240323/terakt-1935153609.html

В Белоруссии несут цветы к диппредставительствам России

В Белоруссии несут цветы к диппредставительствам России - РИА Новости, 23.03.2024

В Белоруссии несут цветы к диппредставительствам России

Жители разных городов Белоруссии несут цветы и свечи к диппредставительствам России в связи с терактом в "Крокус сити холле" в знак скорби по жертвам трагедии и РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T02:42

2024-03-23T02:42

2024-03-23T02:44

теракт в "крокус сити холле"

россия

белоруссия

крокус

в мире

московская область (подмосковье)

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МИНСК, 23 мар - РИА Новости. Жители разных городов Белоруссии несут цветы и свечи к диппредставительствам России в связи с терактом в "Крокус сити холле" в знак скорби по жертвам трагедии и солидарности с российским народом. "Минчане продолжают нести цветы и лампады к стихийному мемориалу у здания российской дипмиссии", - говорится в Telegram-канале посольства России в Минске. Первые цветы и лампадки появились в стен дипмиссии уже в первые часы после появления информации в СМИ о трагедии. В прошедшей здесь акции памяти приняли участие представители парламента, ряда госорганов, общественных организаций и объединений Белоруссии. "В знак поддержки России и в память о жертвах чудовищного террористического акта в московском концертном зале "Крокус сити холл" гродненцы несут цветы и лампады к стихийному мемориалу у стен Генерального консульства России", - говорится в Telegram-канале консульства в Гродно. Как сказано в публикации, "несмотря на поздний час, десятки людей пришли к Генеральному консульству России в Гродно, чтобы высказать слова соболезнования и поддержки". Среди них – представители областного и городского исполнительного комитета, правоохранительных органов, СМИ, члены профсоюзов. "Искренне благодарны всем белорусам, не оставшимся равнодушными и разделяющими эту боль с нашим народом", - подчеркнули в генконсульстве. К зданию Генерального консульства Российской Федерации в Бресте местные жители также начали приносить цветы и лампадки, сообщает Telegram-канал Брестского облисполкома. "Гомель скорбит в связи с трагедией в концертном зале "Крокус сити холла"… Это бессмысленный и беспощадный теракт. Гомельчане в знак поддержки семьям погибших и пострадавшим несут цветы к Русскому дому", - сказано в Telegram-канале председателя Гомельского горисполкома Владимира Привалова. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.

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россия

белоруссия

московская область (подмосковье)

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Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T02:42 true PT0M33S

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россия, белоруссия, крокус, в мире, московская область (подмосковье)