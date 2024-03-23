Новая Зеландия осудила теракт в "Крокусе"

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Новозеландский МИД в соцсети X осудил теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье."Мы осуждаем террористическую атаку на концертный зал в Москве... Наши мысли с пострадавшими, их близкими и россиянами", - сообщил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс.Как отмечается в заявлении, МИД Новой Зеландии пока не известно, "были ли затронуты новозеландцы" в результате теракта.Также сообщается, что посольство страны в Москве готово предоставить консульскую помощь в случае необходимости.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, минздрав сообщил о 147 пострадавших. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Машины скорой помощи и бронеавтомобиль Росгвардии у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Новозеландский МИД в соцсети X осудил теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье.
"Мы осуждаем террористическую атаку на концертный зал в Москве... Наши мысли с пострадавшими, их близкими и россиянами", - сообщил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
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Как отмечается в заявлении, МИД Новой Зеландии пока не известно, "были ли затронуты новозеландцы" в результате теракта.
Также сообщается, что посольство страны в Москве готово предоставить консульскую помощь в случае необходимости.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, минздрав сообщил о 147 пострадавших. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
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