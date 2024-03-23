https://ria.ru/20240323/terakt-1935152120.html

Новая Зеландия осудила теракт в "Крокусе"

Новая Зеландия осудила теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Новая Зеландия осудила теракт в "Крокусе"

Новозеландский МИД в соцсети X осудил теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T02:32

2024-03-23T02:32

2024-03-23T02:44

теракт в "крокус сити холле"

новая зеландия

крокус

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Новозеландский МИД в соцсети X осудил теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье."Мы осуждаем террористическую атаку на концертный зал в Москве... Наши мысли с пострадавшими, их близкими и россиянами", - сообщил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс.Как отмечается в заявлении, МИД Новой Зеландии пока не известно, "были ли затронуты новозеландцы" в результате теракта.Также сообщается, что посольство страны в Москве готово предоставить консульскую помощь в случае необходимости.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, минздрав сообщил о 147 пострадавших. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

новая зеландия

московская область (подмосковье)

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новая зеландия, крокус, московская область (подмосковье), россия, в мире