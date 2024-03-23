https://ria.ru/20240323/terakt-1935149413.html
На территории у "Крокуса" работают кинологи
На территории у "Крокуса" работают кинологи - РИА Новости, 23.03.2024
На территории у "Крокуса" работают кинологи
На территории около "Крокус сити холла" в Красногорске, где произошёл теракт, и соседнего "Крокус Экспо" работают кинологи, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T02:15
2024-03-23T02:15
2024-03-23T02:19
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935132902_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_54568716bdc9fb4bb4aaeaa2dc9fd071.jpg
КРАСНОГОРСК, 23 мар - РИА Новости. На территории около "Крокус сити холла" в Красногорске, где произошёл теракт, и соседнего "Крокус Экспо" работают кинологи, передаёт корреспондент РИА Новости.На парковке, подходах к зданию несколько человек с собаками обследуют территорию.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html
https://ria.ru/20240323/terroist-1935126548.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935132902_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_13bd508d00fc824191ba8c18687fa658.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус сити холл, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Происшествия
На территории у "Крокуса" работают кинологи
На территории у "Крокус Сити Холла" и "Крокус Экспо" работают кинологи
КРАСНОГОРСК, 23 мар - РИА Новости. На территории около "Крокус сити холла" в Красногорске, где произошёл теракт, и соседнего "Крокус Экспо" работают кинологи, передаёт корреспондент РИА Новости.
На парковке, подходах к зданию несколько человек с собаками обследуют территорию.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Террористы из "Крокуса", предположительно, скрылись на белом Renault