https://ria.ru/20240323/terakt-1935149413.html

На территории у "Крокуса" работают кинологи

На территории у "Крокуса" работают кинологи - РИА Новости, 23.03.2024

На территории у "Крокуса" работают кинологи

На территории около "Крокус сити холла" в Красногорске, где произошёл теракт, и соседнего "Крокус Экспо" работают кинологи, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T02:15

2024-03-23T02:15

2024-03-23T02:19

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

происшествия

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КРАСНОГОРСК, 23 мар - РИА Новости. На территории около "Крокус сити холла" в Красногорске, где произошёл теракт, и соседнего "Крокус Экспо" работают кинологи, передаёт корреспондент РИА Новости.На парковке, подходах к зданию несколько человек с собаками обследуют территорию.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

https://ria.ru/20240323/terroist-1935126548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус сити холл, происшествия