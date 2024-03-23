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Подходы к "Крокус сити холлу" перекрыты полицией
Подходы к "Крокус сити холлу" перекрыты полицией - РИА Новости, 23.03.2024
Подходы к "Крокус сити холлу" перекрыты полицией
Пешие подходы к "Крокус сити холлу" в подмосковном Красногорске перекрыты полицией, движение автомобилей затруднено, передаёт корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T01:59
2024-03-23T01:59
2024-03-23T01:59
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
крокус сити холл
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КРАСНОГОРСК (Московская область), 23 мар — РИА Новости. Пешие подходы к "Крокус сити холлу" в подмосковном Красногорске перекрыты полицией, движение автомобилей затруднено, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Здание "Крокуса", где произошел теракт, до сих пор дымит, его тушат пожарные. Пешие подходы по мосту по направлению к ТЦ перекрыты - дежурит полиция, они не пускают зевак. Движение автомобилей затруднено, но при этом машины могут проехать в сторону из центра и в центр Москвы. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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происшествия, россия, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Крокус Сити Холл
КРАСНОГОРСК (Московская область), 23 мар — РИА Новости. Пешие подходы к "Крокус сити холлу" в подмосковном Красногорске перекрыты полицией, движение автомобилей затруднено, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Здание "Крокуса", где произошел теракт, до сих пор дымит, его тушат пожарные. Пешие подходы по мосту по направлению к ТЦ перекрыты - дежурит полиция, они не пускают зевак.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
Движение автомобилей затруднено, но при этом машины могут проехать в сторону из центра и в центр Москвы.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Террористы из "Крокуса", предположительно, скрылись на белом Renault