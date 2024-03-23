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Совбез ООН осудил теракт в "Крокусе"
Совбез ООН осудил теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
Совбез ООН осудил теракт в "Крокусе"
СБ ООН строжайшим образом осуждает "гнусный и трусливый" теракт в "Крокус сити холле", говорится в заявлении Совбеза для прессы. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T01:46
2024-03-23T01:46
2024-03-23T02:01
теракт в "крокус сити холле"
совет безопасности оон
оон
крокус сити холл
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ООН, 23 мар - РИА Новости. СБ ООН строжайшим образом осуждает "гнусный и трусливый" теракт в "Крокус сити холле", говорится в заявлении Совбеза для прессы."Члены Совета безопасности строжайшим образом осудили гнусный и трусливый террористический акт в концертном зале в Красногорске 22 марта 2024 года", - сказано в заявлении, текст которого привел первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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совет безопасности оон, оон, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Совет Безопасности ООН, ООН, Крокус Сити Холл
Совбез ООН осудил теракт в "Крокусе"
Совбез ООН осудил теракт в "Крокусе" и призвал привлечь террористов к ответу
ООН, 23 мар - РИА Новости.
СБ ООН строжайшим образом осуждает "гнусный и трусливый" теракт в "Крокус сити холле", говорится в заявлении
Совбеза для прессы.
"Члены Совета безопасности строжайшим образом осудили гнусный и трусливый террористический акт в концертном зале в Красногорске 22 марта 2024 года", - сказано в заявлении, текст которого привел первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
Террористы из "Крокуса", предположительно, скрылись на белом Renault
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"