https://ria.ru/20240323/terakt-1935143300.html

Вице-премьер Голикова рассказала о тяжело пострадавших при теракте

Вице-премьер Голикова рассказала о тяжело пострадавших при теракте - РИА Новости, 23.03.2024

Вице-премьер Голикова рассказала о тяжело пострадавших при теракте

Тяжелые больные, пострадавшие при теракте в подмосковном "Крокус сити холле", переведены в реанимации, прошли практически все операции, идет оказание медпомощи... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T01:43

2024-03-23T01:43

2024-03-23T01:43

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

татьяна голикова

крокус

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Тяжелые больные, пострадавшие при теракте в подмосковном "Крокус сити холле", переведены в реанимации, прошли практически все операции, идет оказание медпомощи по всем стандартам, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Квалифицированные врачи, помощь оказывается. В данный момент прошли практически все операции. Больные, которые тяжелые, переведены в реанимации, и идет оказание медицинской помощи по всем стандартам ее оказания", - сказала Голикова журналистам. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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происшествия, россия, татьяна голикова, крокус