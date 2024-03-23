https://ria.ru/20240323/terakt-1935142772.html

ХАМАС осудило теракт в "Крокусе"

ХАМАС осудило теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

ХАМАС осудило теракт в "Крокусе"

Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС осудило теракт в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T01:39

2024-03-23T01:39

2024-03-23T01:39

теракт в "крокус сити холле"

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крокус

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС осудило теракт в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. "Исламское движение сопротивления (ХАМАС) самым решительным образом осуждает террористическую атаку на мирных жителей в столице России Москве, в результате которой погибли и получили ранения десятки людей", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения. ХАМАС выразило соболезнования руководству РФ, ее народу и семьям жертв теракта, а также пожелало скорейшего выздоровления раненым и заявило о "полной солидарности с Россией в этом горе". ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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россия, крокус, хамас, в мире, палестина