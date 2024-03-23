https://ria.ru/20240323/terakt-1935137727.html

Мировые СМИ поместили новость о теракте в "Крокусе" на первые полосы

Мировые СМИ поместили новость о теракте в "Крокусе" на первые полосы - РИА Новости, 23.03.2024

Мировые СМИ поместили новость о теракте в "Крокусе" на первые полосы

Новость о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" попала на первые полосы мировых СМИ. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T01:18

2024-03-23T01:18

2024-03-23T01:38

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

крокус

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Новость о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" попала на первые полосы мировых СМИ. Среди них — британские газеты Telegraph и Guardian, американские издания Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, а также испанские Pais и Mundo. В пятницу вечером ФСБ сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Уточнялось, что здесь в это время должен был пройти концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным, погибли 40 человек, более 100 пострадали. В самом здании усилился пожар. Для тушения задействовали авиацию, вертолеты сбрасывают воду на горящее здание. Впоследствии возгорание удалось локализовать.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе". По его словам, президент постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что Путин дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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происшествия, россия, крокус