Мировые СМИ поместили новость о теракте в "Крокусе" на первые полосы

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Новость о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" попала на первые полосы мировых СМИ. Среди них — британские газеты Telegraph и Guardian, американские издания Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, а также испанские Pais и Mundo. В пятницу вечером ФСБ сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Уточнялось, что здесь в это время должен был пройти концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным, погибли 40 человек, более 100 пострадали. В самом здании усилился пожар. Для тушения задействовали авиацию, вертолеты сбрасывают воду на горящее здание. Впоследствии возгорание удалось локализовать.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе". По его словам, президент постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что Путин дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Горящий верхний этаж концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. 22 марта 2024
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Новость о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" попала на первые полосы мировых СМИ.
Среди них — британские газеты Telegraph и Guardian, американские издания Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, а также испанские Pais и Mundo.
В пятницу вечером ФСБ сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Уточнялось, что здесь в это время должен был пройти концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.
Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
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По последним данным, погибли 40 человек, более 100 пострадали. В самом здании усилился пожар. Для тушения задействовали авиацию, вертолеты сбрасывают воду на горящее здание. Впоследствии возгорание удалось локализовать.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе". По его словам, президент постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что Путин дал все необходимые указания.
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