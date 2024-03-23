https://ria.ru/20240323/terakt-1935135158.html

Слуцкий призвал казнить террористов после теракта в "Крокус Сити Холле"

Слуцкий призвал казнить террористов после теракта в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024

Слуцкий призвал казнить террористов после теракта в "Крокус Сити Холле"

Глава думского международного комитета, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий после теракта в "Крокус сити холле" призвал в своем Telegram-канале сделать исключение из... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T01:09

2024-03-23T01:09

2024-03-23T01:09

теракт в "крокус сити холле"

россия

красногорск

москва

леонид слуцкий (политик)

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

лдпр

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава думского международного комитета, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий после теракта в "Крокус сити холле" призвал в своем Telegram-канале сделать исключение из моратория на смертную казнь в России, заявив, что в таких случаях можно и нужно ее применять. "А самим террористам – только смертная казнь. В таких случаях можно и нужно сделать исключение из моратория на ее применение. Тем более что Россия вышла из Совета Европы и больше не связана международными обязательствами в этой сфере", - написал он. Слуцкий заявил, что спланированную террористическую акцию явно кто-то спонсировал и профессионально готовил, и этот теракт "невозможно рассматривать вне контекста СВО и борьбы России за свои национальные интересы и суверенитет". "Задача спецслужб сейчас не дать уйти боевикам. Следствие обязательно разберется, кто стоит за этими нелюдями, со всеми вытекающими последствиями", - написал он. Он также выразил готовность оказать любую необходимую помощь. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T01:09 true PT0M33S

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россия, красногорск, москва, леонид слуцкий (политик), крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), лдпр, московская область (подмосковье), происшествия