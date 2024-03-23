Из-за теракта в "Крокус Сити Холле" запустили горячую линию

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Минпросвещения РФ запустило горячую линию психологической помощи в связи с терактом в "Крокус Сити Холле", сообщается в Telegram-канале министерства. "Минпросвещения России выражает соболезнования всем, кого коснулась трагедия в центре "Крокус Сити Холл". Надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших. Для жителей Москвы и Московской области организована горячая линия психологической поддержки Минпросвещения России: 8-800-600-31-14", - говорится в сообщении. Отмечается, что психологи работают круглосуточно, принимают звонки с городских и мобильных телефонов бесплатно и анонимно. "Также министерство призывает руководствоваться проверенной информацией от образовательных организаций и органов управления образованием на местах, остерегаться информационных вбросов в непроверенных источниках информации", - заключили в Минпросвещения. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев
Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев
Горящий верхний этаж концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. 22 марта 2024
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Минпросвещения РФ запустило горячую линию психологической помощи в связи с терактом в "Крокус Сити Холле", сообщается в Telegram-канале министерства.
"Минпросвещения России выражает соболезнования всем, кого коснулась трагедия в центре "Крокус Сити Холл". Надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших. Для жителей Москвы и Московской области организована горячая линия психологической поддержки Минпросвещения России: 8-800-600-31-14", - говорится в сообщении.
Отмечается, что психологи работают круглосуточно, принимают звонки с городских и мобильных телефонов бесплатно и анонимно.
"Также министерство призывает руководствоваться проверенной информацией от образовательных организаций и органов управления образованием на местах, остерегаться информационных вбросов в непроверенных источниках информации", - заключили в Минпросвещения.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
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