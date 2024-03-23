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Из-за теракта в "Крокус Сити Холле" запустили горячую линию

Из-за теракта в "Крокус Сити Холле" запустили горячую линию - РИА Новости, 23.03.2024

Из-за теракта в "Крокус Сити Холле" запустили горячую линию

Минпросвещения РФ запустило горячую линию психологической помощи в связи с терактом в "Крокус Сити Холле", сообщается в Telegram-канале министерства. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:57

2024-03-23T00:57

2024-03-23T01:25

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

крокус сити холл

крокус

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Минпросвещения РФ запустило горячую линию психологической помощи в связи с терактом в "Крокус Сити Холле", сообщается в Telegram-канале министерства. "Минпросвещения России выражает соболезнования всем, кого коснулась трагедия в центре "Крокус Сити Холл". Надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших. Для жителей Москвы и Московской области организована горячая линия психологической поддержки Минпросвещения России: 8-800-600-31-14", - говорится в сообщении. Отмечается, что психологи работают круглосуточно, принимают звонки с городских и мобильных телефонов бесплатно и анонимно. "Также министерство призывает руководствоваться проверенной информацией от образовательных организаций и органов управления образованием на местах, остерегаться информационных вбросов в непроверенных источниках информации", - заключили в Минпросвещения. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.

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Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T00:57 true PT0M33S

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происшествия, россия, крокус сити холл, крокус, московская область (подмосковье)