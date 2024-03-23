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МИД Израиля выразил соболезнования из-за теракта в "Крокусе"

МИД Израиля выразил соболезнования из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

МИД Израиля выразил соболезнования из-за теракта в "Крокусе"

Глава МИД Израиля Исраэль Кац в соцсети X выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в теракте в подмосковном "Крокус сити холле", заявив, что такие... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:41

2024-03-23T00:41

2024-03-23T00:41

теракт в "крокус сити холле"

исраэль кац

россия

в мире

израиль

крокус

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мар - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац в соцсети X выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в теракте в подмосковном "Крокус сити холле", заявив, что такие события напоминают всем о хрупкости человеческой жизни. "Опечален сегодняшними трагическими событиями... Наши сердца с семьями жертв и всех пострадавших. Такие моменты напоминают нам о хрупкости жизни и общей человечности, которая связывает нас всех", - написал Кац. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T00:41 true PT0M33S

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