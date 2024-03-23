https://ria.ru/20240323/terakt-1935124226.html

Премьер Италии осудила теракт в "Крокусе"

Премьер Италии осудила теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Премьер Италии осудила теракт в "Крокусе"

Итальянское правительство твёрдо и полностью осуждает бесчеловечный террористический акт в подмосковном "Крокус Сити Холле", заявила премьер-министр страны... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:36

2024-03-23T00:36

2024-03-23T00:36

теракт в "крокус сити холле"

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крокус сити холл

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РИМ, 23 мар – РИА Новости. Итальянское правительство твёрдо и полностью осуждает бесчеловечный террористический акт в подмосковном "Крокус Сити Холле", заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони. "Ужас бойни невинных мирных жителей в Москве неприемлем. Итальянское правительство твердо и полностью осуждает этот бесчеловечный террористический акт. Я выражаю полную солидарность с пострадавшими и семьями погибших", - приводит слова Мелони правительственный дворец Киджи. Президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что жестокий теракт требует самого решительного осуждения. Он подчеркнул, что борьба со всеми формами терроризма должна стать обязательством всего международного сообщества. Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что правительство Италии осуждает любую форму терроризма, и выразил поддержку семьям жертв теракта в "Крокус сити холле". По его словам, дипучреждения страны не получали информации о пострадавших при теракте гражданах Италии. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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в мире, италия, россия, джорджа мелони, крокус сити холл