https://ria.ru/20240323/terakt-1935121345.html

В красногорскую больницу госпитализировали девочку после теракта

В красногорскую больницу госпитализировали девочку после теракта - РИА Новости, 23.03.2024

В красногорскую больницу госпитализировали девочку после теракта

Девочка 11 лет с огнестрельным ранением госпитализирована в красногорскую городскую больницу после теракта в "Крокусе", следует из данных, опубликованных на... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:23

2024-03-23T00:23

2024-03-23T01:02

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

московская область (подмосковье)

крокус

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935092938_0:191:3296:2045_1920x0_80_0_0_976998e24f82b1d1843e6d6e81436d69.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Девочка 11 лет с огнестрельным ранением госпитализирована в красногорскую городскую больницу после теракта в "Крокусе", следует из данных, опубликованных на сайте минздрава Московской области.Согласно опубликованным данным, девочка 2013 года рождения госпитализирована в городскую больницу Красногорска с огнестрельным ранением нижних конечностей.Также в списках госпитализированных - 11-летняя девочка с огнестрельным ранением правого плеча и предплечья, она также госпитализирована в горбольницу Красногорска, находится в состоянии средней степени тяжести.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T00:23 true PT0M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), крокус, россия