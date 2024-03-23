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В "Крокус сити" мальчик получил огнестрельное ранение

В "Крокус сити" мальчик получил огнестрельное ранение - РИА Новости, 23.03.2024

В "Крокус сити" мальчик получил огнестрельное ранение

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что среди пострадавших в "Крокус сити холле" есть мальчик с огнестрельным... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:21

2024-03-23T00:21

2024-03-23T00:33

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

происшествия

россия

мария львова-белова

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что среди пострадавших в "Крокус сити холле" есть мальчик с огнестрельным ранением, остальные дети находятся в состоянии средней тяжести."У нас есть пострадавшие дети, их немного, информация постоянно обновляется. Есть мальчик с огнестрельным ранением, но все пока средней тяжести", — сказала Львова-Белова, добавив, что еще одного мальчика ударили прикладом автомата, его состояние стабильное.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T00:21 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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