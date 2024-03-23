Йемен выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава Президентского руководящего совета Йемена Ришад аль-Алими выразил соболезнования российскому президенту Владимиру Путину в связи с терактом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске, передает йеменское правительственное информационное агентство Saba со ссылкой на заявление."Его превосходительство... Ришад Мухаммад аль-Алими, глава Президентского руководящего совета (Йемена), направил телеграмму с соболезнованиями его превосходительству Владимиру Путину, президенту дружественной республики Российской Федерации, в связи с жертвами террористической атаки на комплекс "Крокус" на окраине столицы России Москвы", - говорится в сообщении агентства.Аль-Алими от лица членов Президентского совета, правительства и йеменского народа выразил соболезнования президенту России, семьям погибших и народу России и пожелал раненым скорейшего выздоровления, подчеркнув, что Йемен "самым решительным образом" осуждает "трусливый террористический акт" и выражает России свои "солидарность и полную поддержку".ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава Президентского руководящего совета Йемена Ришад аль-Алими выразил соболезнования российскому президенту Владимиру Путину в связи с терактом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске, передает йеменское правительственное информационное агентство Saba со ссылкой на заявление.
"Его превосходительство... Ришад Мухаммад аль-Алими, глава Президентского руководящего совета (Йемена), направил телеграмму с соболезнованиями его превосходительству Владимиру Путину, президенту дружественной республики Российской Федерации, в связи с жертвами террористической атаки на комплекс "Крокус" на окраине столицы России Москвы", - говорится в сообщении агентства.
Полное заявление СК России по поводу теракта в "Крокусе"
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Аль-Алими от лица членов Президентского совета, правительства и йеменского народа выразил соболезнования президенту России, семьям погибших и народу России и пожелал раненым скорейшего выздоровления, подчеркнув, что Йемен "самым решительным образом" осуждает "трусливый террористический акт" и выражает России свои "солидарность и полную поддержку".
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
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