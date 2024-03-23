https://ria.ru/20240323/teatry-1935131021.html
Ведущие театры Москвы решили не проводить в эти выходные спектаклей
Ведущие театры Москвы решили не проводить в эти выходные спектаклей - РИА Новости, 23.03.2024
Ведущие театры Москвы решили не проводить в эти выходные спектаклей
Руководители ведущих театров Москвы приняли решение не проводить в эти выходные никаких театральных спектаклей, следует из обращения, которое имеется в... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T00:55
2024-03-23T00:55
2024-03-23T00:55
теракт в "крокус сити холле"
театр на таганке
москва
владимир машков
ирина апексимова
крокус сити холл
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Руководители ведущих театров Москвы приняли решение не проводить в эти выходные никаких театральных спектаклей, следует из обращения, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Сегодня произошла ужасная трагедия. Все театральное сообщество соболезнует пострадавшим в "Крокус Сити Холл", их родным и близким. В знак нашей поддержки мы приняли решение не проводить в эти выходные никаких театральных спектаклей", - говорится в обращении от имени художественного руководителя Московского театра Олега Табакова Владимира Машкова, директора Театра на Таганке Ирины Апексимовой и художественного руководителя Театра на Малой Ордынке Евгения Герасимова. Они также отметили в своем обращении, что в этой ситуации они обязаны и хотят "всем сердцем выразить свою поддержку тем, кого затронуло это ужасное событие". "Надеюсь, что зрители с пониманием отнесутся к такому решению и поддержат нас и всех, кто сейчас испытывает скорбь", - говорится в обращении. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр на таганке, москва, владимир машков, ирина апексимова, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Театр на Таганке, Москва, Владимир Машков, Ирина Апексимова, Крокус Сити Холл
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Руководители ведущих театров Москвы приняли решение не проводить в эти выходные никаких театральных спектаклей, следует из обращения, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Сегодня произошла ужасная трагедия. Все театральное сообщество соболезнует пострадавшим в "Крокус Сити Холл", их родным и близким. В знак нашей поддержки мы приняли решение не проводить в эти выходные никаких театральных спектаклей", - говорится в обращении от имени художественного руководителя Московского театра Олега Табакова Владимира Машкова, директора Театра на Таганке Ирины Апексимовой и художественного руководителя Театра на Малой Ордынке Евгения Герасимова.
Они также отметили в своем обращении, что в этой ситуации они обязаны и хотят "всем сердцем выразить свою поддержку тем, кого затронуло это ужасное событие". "Надеюсь, что зрители с пониманием отнесутся к такому решению и поддержат нас и всех, кто сейчас испытывает скорбь", - говорится в обращении.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.