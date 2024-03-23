https://ria.ru/20240323/teatry-1935131021.html

Ведущие театры Москвы решили не проводить в эти выходные спектаклей

Ведущие театры Москвы решили не проводить в эти выходные спектаклей - РИА Новости, 23.03.2024

Ведущие театры Москвы решили не проводить в эти выходные спектаклей

Руководители ведущих театров Москвы приняли решение не проводить в эти выходные никаких театральных спектаклей, следует из обращения, которое имеется в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:55

2024-03-23T00:55

2024-03-23T00:55

теракт в "крокус сити холле"

театр на таганке

москва

владимир машков

ирина апексимова

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Руководители ведущих театров Москвы приняли решение не проводить в эти выходные никаких театральных спектаклей, следует из обращения, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Сегодня произошла ужасная трагедия. Все театральное сообщество соболезнует пострадавшим в "Крокус Сити Холл", их родным и близким. В знак нашей поддержки мы приняли решение не проводить в эти выходные никаких театральных спектаклей", - говорится в обращении от имени художественного руководителя Московского театра Олега Табакова Владимира Машкова, директора Театра на Таганке Ирины Апексимовой и художественного руководителя Театра на Малой Ордынке Евгения Герасимова. Они также отметили в своем обращении, что в этой ситуации они обязаны и хотят "всем сердцем выразить свою поддержку тем, кого затронуло это ужасное событие". "Надеюсь, что зрители с пониманием отнесутся к такому решению и поддержат нас и всех, кто сейчас испытывает скорбь", - говорится в обращении. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

театр на таганке, москва, владимир машков, ирина апексимова, крокус сити холл