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Ведущие театры Москвы решили не проводить в эти выходные спектаклей - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
00:55 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/teatry-1935131021.html
Ведущие театры Москвы решили не проводить в эти выходные спектаклей
Ведущие театры Москвы решили не проводить в эти выходные спектаклей - РИА Новости, 23.03.2024
Ведущие театры Москвы решили не проводить в эти выходные спектаклей
Руководители ведущих театров Москвы приняли решение не проводить в эти выходные никаких театральных спектаклей, следует из обращения, которое имеется в... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T00:55
2024-03-23T00:55
теракт в "крокус сити холле"
театр на таганке
москва
владимир машков
ирина апексимова
крокус сити холл
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Руководители ведущих театров Москвы приняли решение не проводить в эти выходные никаких театральных спектаклей, следует из обращения, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Сегодня произошла ужасная трагедия. Все театральное сообщество соболезнует пострадавшим в "Крокус Сити Холл", их родным и близким. В знак нашей поддержки мы приняли решение не проводить в эти выходные никаких театральных спектаклей", - говорится в обращении от имени художественного руководителя Московского театра Олега Табакова Владимира Машкова, директора Театра на Таганке Ирины Апексимовой и художественного руководителя Театра на Малой Ордынке Евгения Герасимова. Они также отметили в своем обращении, что в этой ситуации они обязаны и хотят "всем сердцем выразить свою поддержку тем, кого затронуло это ужасное событие". "Надеюсь, что зрители с пониманием отнесутся к такому решению и поддержат нас и всех, кто сейчас испытывает скорбь", - говорится в обращении. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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театр на таганке, москва, владимир машков, ирина апексимова, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Театр на Таганке, Москва, Владимир Машков, Ирина Апексимова, Крокус Сити Холл

Ведущие театры Москвы решили не проводить в эти выходные спектаклей

© Depositphotos.com / photosoupyТеатр
Театр - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© Depositphotos.com / photosoupy
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Руководители ведущих театров Москвы приняли решение не проводить в эти выходные никаких театральных спектаклей, следует из обращения, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Сегодня произошла ужасная трагедия. Все театральное сообщество соболезнует пострадавшим в "Крокус Сити Холл", их родным и близким. В знак нашей поддержки мы приняли решение не проводить в эти выходные никаких театральных спектаклей", - говорится в обращении от имени художественного руководителя Московского театра Олега Табакова Владимира Машкова, директора Театра на Таганке Ирины Апексимовой и художественного руководителя Театра на Малой Ордынке Евгения Герасимова.
Они также отметили в своем обращении, что в этой ситуации они обязаны и хотят "всем сердцем выразить свою поддержку тем, кого затронуло это ужасное событие". "Надеюсь, что зрители с пониманием отнесутся к такому решению и поддержат нас и всех, кто сейчас испытывает скорбь", - говорится в обращении.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Театр на ТаганкеМоскваВладимир МашковИрина АпексимоваКрокус Сити Холл
 
 
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