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Ссылка на "трансляцию" с Путиным в Rutube появилась из-за техошибки

Ссылка на "трансляцию" с Путиным в Rutube появилась из-за техошибки - РИА Новости, 23.03.2024

Ссылка на "трансляцию" с Путиным в Rutube появилась из-за техошибки

Ссылка на "трансляцию" обращения президента РФ Владимира Путина в канале РИА Новости в Rutube была вызвана технической ошибкой, сообщила в субботу пресс-служба... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T02:10

2024-03-23T02:10

2024-03-23T02:13

владимир путин

rutube

происшествия

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Ссылка на "трансляцию" обращения президента РФ Владимира Путина в канале РИА Новости в Rutube была вызвана технической ошибкой, сообщила в субботу пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит агентство РИА Новости."Появление ссылки на трансляцию в канале РИА Новости в Rutube "Обращение Владимира Путина в связи с терактом в Москве" вызвано технической ошибкой", - сообщили в пресс-службе.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, rutube, происшествия