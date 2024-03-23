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В США достигли межпартийного соглашения по предотвращению шатдауна
В США достигли межпартийного соглашения по предотвращению шатдауна - РИА Новости, 23.03.2024
В США достигли межпартийного соглашения по предотвращению шатдауна
Лидер демократов в сенате США Чак Шумер за 10 минут до дедлайна заявил о достижении межпартийного соглашения по предотвращению "шатдауна". РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T06:58
2024-03-23T06:58
2024-03-23T07:40
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер за 10 минут до дедлайна заявил о достижении межпартийного соглашения по предотвращению "шатдауна".Ранее палата представителей США приняла законопроект, предусматривающий выделение около 1,2 триллиона долларов на продолжение работы ряда федеральных ведомств США до конца 2024 финансового года. Следом документ предстояло рассмотреть сенату, который пока так и не приступил к голосованию."Это был длинный и сложный день, но мы только что достигли соглашения, чтобы завершить работу по финансированию правительства", - сказал Шумер в ходе выступления в сенате.Дедлайн формально истек в полночь пятницы (по Вашингтону), о достижении соглашения Шумер объявил незадолго до этого, однако голосование пройдет уже после него в любом случае - в американской столице наступила суббота.Финансирование 6 из 12 федеральных ведомств, включая Пентагон, действовало до конца пятницы (по местному времени). С учетом выходных шатдаун может наступить в понедельник, если к тому времени законопроект не будет принят сенатом и подписан президентом Джо Байденом.
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в мире, сша, чак шумер, джо байден, министерство обороны сша
В мире, США, Чак Шумер, Джо Байден, Министерство обороны США
В США достигли межпартийного соглашения по предотвращению шатдауна
В сенате США заявили о достижении соглашения по предотвращению шатдауна
ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер за 10 минут до дедлайна заявил о достижении межпартийного соглашения по предотвращению "шатдауна".
Ранее палата представителей США приняла законопроект, предусматривающий выделение около 1,2 триллиона долларов на продолжение работы ряда федеральных ведомств США до конца 2024 финансового года. Следом документ предстояло рассмотреть сенату, который пока так и не приступил к голосованию.
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"Это был длинный и сложный день, но мы только что достигли соглашения, чтобы завершить работу по финансированию правительства", - сказал Шумер в ходе выступления в сенате.
Дедлайн формально истек в полночь пятницы (по Вашингтону), о достижении соглашения Шумер объявил незадолго до этого, однако голосование пройдет уже после него в любом случае - в американской столице наступила суббота.
Финансирование 6 из 12 федеральных ведомств, включая Пентагон
, действовало до конца пятницы (по местному времени). С учетом выходных шатдаун может наступить в понедельник, если к тому времени законопроект не будет принят сенатом и подписан президентом Джо Байденом
.
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