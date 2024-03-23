https://ria.ru/20240323/ssha-1935161715.html

Белый дом заявил о предупреждении Москвы о готовящемся теракте

Белый дом заявил о предупреждении Москвы о готовящемся теракте - РИА Новости, 23.03.2024

Белый дом заявил о предупреждении Москвы о готовящемся теракте

США в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве, предположительно в местах массового скопления людей, и поделились ими с российской... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T03:39

2024-03-23T03:39

2024-03-23T03:48

теракт в "крокус сити холле"

москва

сша

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московская область (подмосковье)

крокус

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ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. США в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве, предположительно в местах массового скопления людей, и поделились ими с российской стороной, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении официального представителя совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон."Ранее в текущем месяце правительство США получило информацию о планировавшейся террористической атаке в Москве, потенциально в местах массового скопления людей, включая концерты, что побудило госдепартамент выпустить публичное предупреждение для американцев в России", - заявила агентству Уотсон.По словам высокопоставленной чиновницы, американское правительство также поделилось этими данными с российскими властями, основываясь на давней практике об "обязательном предупреждении" в таких случаях.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

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москва, сша, в мире, россия, московская область (подмосковье), крокус