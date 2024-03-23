https://ria.ru/20240323/spetsoperatsiya-1935324646.html

Спецоперация, 23 марта: российские войска освободили Красное в ДНР

Спецоперация, 23 марта: российские войска освободили Красное в ДНР - РИА Новости, 23.03.2024

Спецоперация, 23 марта: российские войска освободили Красное в ДНР

Военнослужащие "южной" группировки войск освободили населенный пункт Красное в ДНР, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T16:42

2024-03-23T16:42

2024-03-23T16:42

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

дмитрий азаров

вооруженные силы украины

зрк с-300

куйбышевский нпз

вячеслав гладков

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Военнослужащие "южной" группировки войск освободили населенный пункт Красное в ДНР, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. За минувшие сутки российские войска отразили четыре контратаки на донецком направлении и улучшили тактическое положение по переднему краю. На купянском направлении ВС РФ отразили три атаки противника в районе Синьковки (Харьковская область). На южнодонецком направлении улучшено положение по переднему краю, на авдеевском - заняты более выгодные рубежи. Кроме того, российские военные уничтожили две украинские пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300. Совокупные потери противника на всех участках фронта за прошедшие сутки составили до 675 солдат, две РСЗО, две системы ПВО, четыре танка и другие бронемашины, семь артиллерийских орудий, 48 военных автомобилей и 171 дрон. Удары Киева по РоссииВСУ в субботу продолжили наносить удары беспилотниками и артиллерией по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры России. Украинские дроны атаковали ночью Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод и попытались нанести удар по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области. В результате на Куйбышевском НПЗ произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров, в результате инцидента жертв и пострадавших нет. К утру 9.05 мск пожар на Куйбышевском НПЗ был полностью ликвидирован. Ущерб технологическому оборудованию нанесен не был. Кроме того, атаке дрона подвергся Оскольский электрометаллургический комбинат в Белгородской области. По данным пресс-службы предприятия, пострадавших и повреждений нет, комбинат работает в штатном режиме. Как сообщили в Минобороны РФ, российской ПВО за сутки было сбито 15 украинских БПЛА (восемь над Белгородской, пять над Брянской и по одному - над Воронежской и Саратовской областями), а также 11 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, один человек погиб после воздушной атаки ВСУ на Белгород, еще четверо мирных жителей пострадали. Из-за атаки ВСУ различные повреждения в городе получили 69 квартир, четыре частных жилых домовладения и три хозсубъекта. Также пострадало восемь автомобилей и один пассажирский автобус.

https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934667315.html

россия

донецкая народная республика

белгородская область

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россия, донецкая народная республика, дмитрий азаров, вооруженные силы украины, зрк с-300, куйбышевский нпз, вячеслав гладков, белгородская область, в мире