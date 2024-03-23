https://ria.ru/20240323/sochi-1935192616.html

В Сочи после теракта в "Крокусе" усилили патрулирование важных объектов

В Сочи после теракта в "Крокусе" усилили патрулирование важных объектов - РИА Новости, 23.03.2024

В Сочи после теракта в "Крокусе" усилили патрулирование важных объектов

Патрулирование важных объектов в Сочи усилено после теракта в "Крокусе", оперативная обстановка остается спокойной, сообщил в своём Telegram-канале мэр города... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T08:47

2024-03-23T08:47

2024-03-23T08:56

теракт в "крокус сити холле"

сочи

безопасность

алексей копайгородский

московская область (подмосковье)

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СОЧИ, 23 мар - РИА Новости. Патрулирование важных объектов в Сочи усилено после теракта в "Крокусе", оперативная обстановка остается спокойной, сообщил в своём Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.Он сообщил, что в связи трагическими событиями в "Крокус cити холле" приняты дополнительные меры безопасности."Полиция и силовые структуры усилили контроль и патрулирование важных объектов, чтобы обеспечить безопасное нахождение граждан на транспортных хабах и в местах массового скопления людей. Оперативная обстановка в Сочи остается спокойной. Все службы жизнеобеспечения работают штатно. Вместе мы преодолеем любые трудности" - написал Копайгородский.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://radiosputnik.ru/20240322/krokus-siti-1935063641.html

сочи

московская область (подмосковье)

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Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T08:47 true PT0M33S

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сочи, безопасность, алексей копайгородский, московская область (подмосковье)