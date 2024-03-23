https://ria.ru/20240323/sluzhba-1935166694.html

В русском храме в Вашингтоне прошла служба после теракта в "Крокусе"

В русском храме в Вашингтоне прошла служба после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

В русском храме в Вашингтоне прошла служба после теракта в "Крокусе"

Несколько десятков человек в пятницу вечером (по местному времени) приняли участие в мемориальной службе в память о погибших при теракте в "Крокус сити холле" в РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T04:41

2024-03-23T04:41

2024-03-23T04:42

теракт в "крокус сити холле"

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крокус

религия

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ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Несколько десятков человек в пятницу вечером (по местному времени) приняли участие в мемориальной службе в память о погибших при теракте в "Крокус сити холле" в Подмосковье, которая прошла в храме Святого Иоанна Предтечи в столице США Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости. Служба состоялась около 21.00 по местному времени (04.00 субботы мск), её провел протоиерей отец Виктор (Потапов). Прихожане, включая граждан России, США, Эфиопии, Казахстана и ряда других государств, в беседе с агентством признали, что шокированы и опечалены произошедшими событиями. Тем временем, спустя несколько часов после трагедии в Подмосковье, у российского посольства в Вашингтоне начали появляться букеты цветов, а также мягкие игрушки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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в мире, сша, россия, крокус, религия