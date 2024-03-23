https://ria.ru/20240323/sk-1935161811.html

Полное заявление СК России по поводу теракта в "Крокусе"

Полное заявление СК России по поводу теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Полное заявление СК России по поводу теракта в "Крокусе"

Предварительно установлено, что более 60 человек погибли в результате теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, число жертв может увеличиться, сообщается в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T03:40

2024-03-23T03:40

2024-03-23T03:55

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Предварительно установлено, что более 60 человек погибли в результате теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, число жертв может увеличиться, сообщается в Telegram-канале СК России.Следователи, криминалисты и эксперты ведомства совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают следственные действия на месте происшествия.Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться.С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические.Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)