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МИД Нидерландов назвал теракт в "Крокусе" шокирующим

МИД Нидерландов назвал теракт в "Крокусе" шокирующим - РИА Новости, 23.03.2024

МИД Нидерландов назвал теракт в "Крокусе" шокирующим

Нидерланды шокированы новостями о теракте в Москве, заявили в МИД королевства. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T01:15

2024-03-23T01:15

2024-03-23T01:15

теракт в "крокус сити холле"

в мире

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россия

мид нидерландов

крокус сити холл

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ГААГА, 23 мар - РИА Новости. Нидерланды шокированы новостями о теракте в Москве, заявили в МИД королевства. "Шокированы ужасными кадрами теракта в Москве, в результате которого погибли и получили ранения десятки людей. Наши мысли с жертвами и их семьями", - говорится в сообщении нидерландского МИД в соцсети Х. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T01:15 true PT0M33S

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