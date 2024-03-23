https://ria.ru/20240323/serbiya-1935246514.html

Совет нацбезопасности Сербии обсудит теракт в Подмосковье

Совет нацбезопасности Сербии обсудит теракт в Подмосковье - РИА Новости, 23.03.2024

Совет нацбезопасности Сербии обсудит теракт в Подмосковье

Совет национальной безопасности Сербии во главе с президентом Александром Вучичем начал заседание в связи с терактом в Подмосковье, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T12:27

2024-03-23T12:27

2024-03-23T12:50

теракт в "крокус сити холле"

в мире

московская область (подмосковье)

россия

сербия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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БЕЛГРАД, 23 мар - РИА Новости. Совет национальной безопасности Сербии во главе с президентом Александром Вучичем начал заседание в связи с терактом в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости. Президент Сербии в ночь на субботу выразил руководству и народу России соболезнования в связи с терактом и созвал в субботу утром заседание совета нацбезопасности Сербии. Заседание началось в резиденции президента "Андричев венац" в центре Белграда около 9.00 (11.00 мск). Участвуют президент Вучич, глава МИД Ивица Дачич, председатель парламента Ана Брнабич, министр обороны Милош Вучевич, начальник генштаба Милан Мойсилович с членами командования, глава МВД Братислав Гашич, руководители силовых структур и спецслужб. После протокольной съемки встреча продолжилась за закрытыми дверями. Сербский лидер накануне в телеэфире заявил, что теракт в пятницу в Подмосковье похож на способ действий одной мировой державы, но не США, не назвав страны, о которой идет речь. Вучич также пообещал поднять меры безопасности на товарищеском футбольном матче "Црвена Звезда" – "Зенит" 23 марта до такой степени, что на стадионе и в Белграде "птица не пролетит", а также усилить охрану общественных мест. Перед посольством России в Белграде сербские граждане оставили цветы и свечи в память о погибших в Подмосковье. Патриарх Сербский Порфирий ранее выразил предстоятелю РПЦ Кириллу соболезнования в связи с терактом в Подмосковье. Экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии и лидер "Движения социалистов" Александр Вулин, который находит с рабочей поездкой в России, заявил вечером в пятницу, что преступление в "Крокус сити холле" в Подмосковье требует наказания всей цепочки причастных "более тяжелого, чем тюрьма". ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Дарья Буймова

в мире, московская область (подмосковье), россия, сербия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), александр вучич, ивица дачич