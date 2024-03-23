https://ria.ru/20240323/sberezheniya-1935346914.html

Путин подписал закон о вычетах по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан

Путин подписал закон о вычетах по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан - РИА Новости, 23.03.2024

Путин подписал закон о вычетах по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан. Соответствующий документ размещен на... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T18:35

2024-03-23T18:35

2024-03-23T18:35

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Вычеты по НДФЛ будут предоставляться в сумме: уплаченных пенсионных взносов по договорам о выплате негосударственной пенсии по достижении пенсионного возраста; уплаченных сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, заключенным с негосударственным пенсионным фондом (НПФ); денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый начиная с 1 января 2024 года, а также доходов по операциям на таком ИИС. Налоговые вычеты в сумме уплаченных пенсионных (сберегательных) взносов и внесенных на ИИС денежных средств будут предоставляться в совокупности в пределах 400 тысяч рублей в год. Причем эти вычеты можно будет получить на определенных условиях: например, договор долгосрочных сбережений должен действовать не менее 10 лет; договор на ведение ИИС – также минимум 10 лет (в переходный период - не менее 5 лет с ежегодным повышением срока на 1 год вплоть до 10 лет). Закон сохраняет и действующие инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ для ИИС, открытых до 31 декабря 2023 года. При этом отменяются инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ на доходы от продажи ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением зарегистрированных в ЕАЭС. Исключение сделано также для паев, полученных в результате выделения заблокированных активов паевых инвестиционных фондов в закрытый ПИФ. Закон также упрощает процедуру предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения и освобождает от НДС услуги по формированию таких сбережений. При этом закон обязывает НПФ информировать налоговые органы о заключенных и расторгнутых договорах негосударственного пенсионного обеспечения и долгосрочных сбережений. Для НПФ и налоговых агентов вводятся штрафы за предоставление недостоверных сведений в рамках упрощенной процедуры получения налоговых вычетов. Штраф составит 20% от суммы неправомерно полученного налогоплательщиком налогового вычета. Аналогичная ответственность сейчас предусмотрена для налоговых агентов за подачу недостоверных сведений по ИИС. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, положения о штрафах - через месяц после этого, а нормы об обязанности НПФ представлять информацию налоговикам по соответствующим договорам - с 1 января 2025 года.

https://ria.ru/20240323/bankrotstvo-1600141843.html

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экономика, россия, владимир путин