https://ria.ru/20240323/rzhd-1935123498.html

РЖД до 26 марта сделали опцию возврата билетов без допсборов

РЖД до 26 марта сделали опцию возврата билетов без допсборов - РИА Новости, 23.03.2024

РЖД до 26 марта сделали опцию возврата билетов без допсборов

Все Пассажиры РЖД, желающие отказаться от поездки, до 26 марта могут оформить возврат билетов, в том числе невозвратных, без допсборов, сообщила компания. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:33

2024-03-23T00:33

2024-03-23T00:33

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Все Пассажиры РЖД, желающие отказаться от поездки, до 26 марта могут оформить возврат билетов, в том числе невозвратных, без допсборов, сообщила компания. "До 26 марта включительно все пассажиры, желающие отказаться от поездки, могут оформить возврат билетов, в том числе приобретенных по невозвратному тарифу, без удержания дополнительных сборов - на сайте, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и в кассах дальнего следования", - говорится в сообщении. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

крокус сити холл