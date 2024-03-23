https://ria.ru/20240323/razgovor-1935240946.html

Путин провел разговор с Лукашенко

Путин провел разговор с Лукашенко - РИА Новости, 23.03.2024

Путин провел разговор с Лукашенко

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, они обсудили теракт в "Крокус Сити Холле", сообщил представитель... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T12:05

2024-03-23T12:05

2024-03-23T20:00

владимир путин

александр лукашенко

теракт в "крокус сити холле"

брянская область

россия

происшествия

московская область (подмосковье)

украина

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, они обсудили теракт в "Крокус Сити Холле", сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков."Президент Белоруссии выразил глубокие соболезнования в связи со вчерашним терактом в Москве. Стороны подтвердили готовность ко взаимодействию в борьбе с терроризмом", — сказал пресс-секретарь президента России.В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. По данным СК, погибли 133 человека. Минздрав Московской области опубликовал список с именами 41 погибшего. Еще 140 человек пострадали.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте. По данным спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти российско-украинскую границу. Террористы имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике. Сейчас их этапируют в Москву, идет поиск пособников.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

брянская область

россия

московская область (подмосковье)

украина

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Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T12:05 true PT0M33S

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