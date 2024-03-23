https://ria.ru/20240323/raketa-1935322347.html

Борисов наглядно объяснил причину переноса пуска "Союза МС-25"

Борисов наглядно объяснил причину переноса пуска "Союза МС-25" - РИА Новости, 23.03.2024

Борисов наглядно объяснил причину переноса пуска "Союза МС-25"

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сравнил неисправность, из-за которой был отменён пуск корабля "Союз МС-25" 21 марта, с "закипанием аккумулятора" у автомобиля. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T16:34

2024-03-23T16:34

2024-03-23T17:33

космос - риа наука

байконур (город)

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 23 мар - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сравнил неисправность, из-за которой был отменён пуск корабля "Союз МС-25" 21 марта, с "закипанием аккумулятора" у автомобиля."Для обывателя будет понятно: все, наверное, сталкивались с тем, когда у автомобиля закипает аккумулятор. Это нечто такое. Из-за неправильной работы реле терморегулятора произошла эта досадная ошибка", - сказал журналистам Борисов.По его словам, пуск был отменен за 20 секунд до старта."Исправление произошло штатно. Были проверены все электрические цепи, которые были задействованы в работе химического источника тока. Мы абсолютно точно были уверены в исправности ракеты-носителя", — добавил глава госкорпорации.Он отметил, что экипаж находился в "нормальном состоянии". "Стрессоустойчивые у нас космонавты", — сказал Борисов.Ракета с кораблем "Союз МС-25" стартовала в 15 часов 36 минут по московскому времени с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. В экипаж "Союза МС-25" вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская стала первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.Изначально пуск корабля планировался на 16.21 мск 21 марта с Байконура. Автоматика отменила полёт прямо перед стартом, когда экипаж уже находился в корабле. Причиной стала просадка напряжения химического источника тока. Старт был перенесён на субботу.

https://ria.ru/20240321/situatsii-1934779632.html

байконур (город)

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Старт ракеты с кораблем "Союз МС-25" Ракета "Союз-2.1а", которая отправит к МКС корабль "Союз МС-25" с первой участницей космического полета из Белоруссии Мариной Василевской, россиянином Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон, стартовала с Байконура, передает корреспондент РИА Новости. Ракета стартовала в 15 часов 36 минут по московскому времени с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. 2024-03-23T16:34 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, байконур (город), юрий борисов (роскосмос), роскосмос