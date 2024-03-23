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Борисов наглядно объяснил причину переноса пуска "Союза МС-25" - РИА Новости, 23.03.2024
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16:34 23.03.2024 (обновлено: 17:33 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/raketa-1935322347.html
Борисов наглядно объяснил причину переноса пуска "Союза МС-25"
Борисов наглядно объяснил причину переноса пуска "Союза МС-25" - РИА Новости, 23.03.2024
Борисов наглядно объяснил причину переноса пуска "Союза МС-25"
Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сравнил неисправность, из-за которой был отменён пуск корабля "Союз МС-25" 21 марта, с "закипанием аккумулятора" у автомобиля. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T16:34
2024-03-23T17:33
космос - риа наука
байконур (город)
юрий борисов (роскосмос)
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 23 мар - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сравнил неисправность, из-за которой был отменён пуск корабля "Союз МС-25" 21 марта, с "закипанием аккумулятора" у автомобиля."Для обывателя будет понятно: все, наверное, сталкивались с тем, когда у автомобиля закипает аккумулятор. Это нечто такое. Из-за неправильной работы реле терморегулятора произошла эта досадная ошибка", - сказал журналистам Борисов.По его словам, пуск был отменен за 20 секунд до старта."Исправление произошло штатно. Были проверены все электрические цепи, которые были задействованы в работе химического источника тока. Мы абсолютно точно были уверены в исправности ракеты-носителя", — добавил глава госкорпорации.Он отметил, что экипаж находился в "нормальном состоянии". "Стрессоустойчивые у нас космонавты", — сказал Борисов.Ракета с кораблем "Союз МС-25" стартовала в 15 часов 36 минут по московскому времени с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. В экипаж "Союза МС-25" вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская стала первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.Изначально пуск корабля планировался на 16.21 мск 21 марта с Байконура. Автоматика отменила полёт прямо перед стартом, когда экипаж уже находился в корабле. Причиной стала просадка напряжения химического источника тока. Старт был перенесён на субботу.
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Старт ракеты с кораблем "Союз МС-25"
Ракета "Союз-2.1а", которая отправит к МКС корабль "Союз МС-25" с первой участницей космического полета из Белоруссии Мариной Василевской, россиянином Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон, стартовала с Байконура, передает корреспондент РИА Новости. Ракета стартовала в 15 часов 36 минут по московскому времени с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур.
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космос - риа наука, байконур (город), юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Борисов наглядно объяснил причину переноса пуска "Союза МС-25"

Борисов сравнил причину переноса пуска "Союза" с закипанием аккумулятора машины

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов на Байконуре
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Юрий Борисов на Байконуре - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов на Байконуре
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 23 мар - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сравнил неисправность, из-за которой был отменён пуск корабля "Союз МС-25" 21 марта, с "закипанием аккумулятора" у автомобиля.
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"Для обывателя будет понятно: все, наверное, сталкивались с тем, когда у автомобиля закипает аккумулятор. Это нечто такое. Из-за неправильной работы реле терморегулятора произошла эта досадная ошибка", - сказал журналистам Борисов.
По его словам, пуск был отменен за 20 секунд до старта.
"Исправление произошло штатно. Были проверены все электрические цепи, которые были задействованы в работе химического источника тока. Мы абсолютно точно были уверены в исправности ракеты-носителя", — добавил глава госкорпорации.
Он отметил, что экипаж находился в "нормальном состоянии". "Стрессоустойчивые у нас космонавты", — сказал Борисов.
Ракета с кораблем "Союз МС-25" стартовала в 15 часов 36 минут по московскому времени с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. В экипаж "Союза МС-25" вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская стала первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.
Изначально пуск корабля планировался на 16.21 мск 21 марта с Байконура. Автоматика отменила полёт прямо перед стартом, когда экипаж уже находился в корабле. Причиной стала просадка напряжения химического источника тока. Старт был перенесён на субботу.
Пуск Союза МС-25 к МКС отменили за 20 секунд до старта. 21 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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